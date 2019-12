Deutsche Bank får bot

Deutsche Bank ilegges en bot på 15 millioner euro, eller rundt 150 millioner kroner, for manglende regeletterlevelse (compliance), melder Reuters.

For et år siden ble det gjort en omfattende razzia på storbankes hovedkontor i Frankfurt, hvor 170 politimenn gjennomsøkte kontoret i to dager.

Etterforskningen gikk ut på beskyldninger om at to ansatte i banken hadde hjulpet til med skatteunndragelser gjennom et datterselskap på De britiske Jomfruøyer.

Deutsche Bank melder fredag at saken nå er ferdig, og at de to ansatte ikke vil bli siktet, men banken får altså en bot.