Mener Elon Musk burde betale minst 190 millioner dollar

Elon Musk burde betale minst 190 millioner dollar etter en ærekrenkelse av den britiske grottedykkeren Vernon Unsworth, sa Unsworths advokat i rettsaken fredag, ifølge Reuters.

Det var i forbindelse med at dykkeren i juli i fjor rakket ned på Tesla-sjefens tilbud om å bygge en liten ubåt for å redde guttene som var fanget i en oversvømt grotte i Thailand, at Musk kalte Unsworth en «pedo-fyr».

Advokaten uttale fredag at fornærmelsen fra Musk ville påvirke Unsworth i flere år fremover, og at jurymedlemmene burde gi «milliardær-bøllen» en lærepenge.

Advokaten sa videre at det vil være en dask på håndleddet for Musk, som ifølge Forbes er verdt 23,7 milliarder dollar.

- Han slapp en atombombe på Vernon Unsworth, sa advokaten og refererte til Musk, skriver Reuters.