Brønnøysundregistrene: 97 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 20 selskaper.

Østfold: 1621 Clothing AS; Mosses Delikatesse AS; Thaimat AS.

Akershus: Nordic Trade House AS; Viking Renhold AS.

Oslo: Elementhus Norge AS; Euro Groceries AS.

Oppland: MLP Montasje AS.

Telemark: TH Bygg & Takst AS; Valhovd AS.

Aust-Agder: Agder Spedisjon AS.

Vest-Agder: Blomsterit AS; Nexus E Sport AS.

Rogaland: Mangvyk AS.

Sogn og Fjordane: O A Brekke Eigedom AS; RGH Invest AS.

Troms: Arctic Voyager AS; Snekker Tømrer og Bygg AS.

Trøndelag: Forsikringssenteret Trondheim AS; Skapro AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

97 konkurser sist uke

Dermed ble 97 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 13 personlige.

Mandag: 18 konkurser

Tirsdag: 29 konkurser

Onsdag: 17 konkurser

Torsdag: Ti konkurser