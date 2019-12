Posten redd for at folk ikke vil hente pakker når nye momsregler trer i kraft

De nye reglene som gjelder fra 1. januar, betyr at du må betale merverdiavgift og toll når du kjøper mat og drikke fra utlandet. Kosttilskudd er også definert som næringsmiddel.

Fram til nyttår kan privatpersoner importere næringsmidler for inntil 350 kroner (inkludert frakt) uten å betale avgifter.

– Posten er den største speditøren, og vi er redd for at mange lar være å hente pakkene sine dersom de ikke kjenner til at regelverket er endret. Det skjedde i Sverige da et lignende avgiftsfritak ble fjernet, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Dersom du handler næringsmidler fra en nettbutikk som ikke ordner fortolling for deg, vil Posten gjennomføre en ordinær fortolling. Dette koster 299 kroner fra 1. januar. Noen nettbutikker har tilpasset seg de nye reglene og foretar fortolling på vegne av kundene. Da vil avgiftene inngå i kjøpesummen, og varene kan importeres til Norge uten ytterligere avgift for forbrukeren.

Posten oppfordrer kunder til å spørre i nettbutikken dersom man er i tvil om hva som gjelder.

