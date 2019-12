Brønnøysundregistrene: 44 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 26 selskaper.

Østfold: Bygdelaft AS; Effektiv Økonomi AS; Fredrikstad Pride.

Akershus: Normann Entreprenør & Eiendom AS.

Oslo: AST Proff AS; Brænd Jan Entreprenør og Malermester; Catchi AS; Chef Muratti AS; Elite Telecom AS; Studio Figura Topp Kropp AS.

Hedmark: CA Auto AS; Scandinavian Technical Group AS.

Buskerud: Drammen Auto AS; PR Bygg og Montering AS; Van Sport Norge AS; Woodland Mills Norge AS.

Telemark: Simply AS; Tolema Båtutstyr AS.

Vest-Agder: Dronningens Grill & Pizza AS; Furuseth Transport AS.

Rogaland: Fortis Holding AS; Life Inspiration AS; Maxifront AS.

Hordaland: Løland Frode Rørleggermester AS.

Sogn og Fjordane: Kobri AS.

Trøndelag: Aghagen Invest AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

17 konkurser mandag

Mandag ble for øvrig 17 konkurser åpnet, hvorav syv personlige.

Akershus: DK Solid Bygg AS; EC Ride AS; Proff Anlegg AS; Stjernebarn AS.

Oppland: CWS Brand Invest AS.

Vestfold: Håland & Moen Rørleggerbedrift AS.

Telemark: Crusher International AS.

Hordaland: Langtransport AS.

Nordland: Seil AS.

Troms: Green Future Tech Marine AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.