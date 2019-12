Brønnøysundregistrene: 21 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 21 selskaper.

Akershus: Ana Bygg AS; Baumann Sales AS; Cateringhuset AS; Convient AS; S Wood AS; Vork AS.

Oslo: El Corte Barbero AS; Finsveen Maskin AS; TBJ Norge AS.

Buskerud: Flatmo AS; Halling Spill & Lunsj AS.

Vestfold: Critical Systems AS; Go Byggtjenester AS; J-B Holding AS.

Vest-Agder: Brygghuset Farsund AS; Food Factory AS.

Rogaland: BW Consulting AS.

Hordaland: Cosp AS.

Nordland: Saltfjellet Hotell Polarsirkelen AS.

Trøndelag: Falkenborgvegen Eiendom AS; Norsk Innfordring AS.

