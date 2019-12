Brønnøysundregistrene: Hele 119 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde sist fredag konkursåpning i 18 selskaper.

Akershus: Husmannskosten; Loci Håndverk AS.

Oslo: Angler AS; FJ Transport AS; Profil Data AS; Sykkel Hjul og Service AS; Topp Bygg AS.

Buskerud: Elektro Installasjon Drammen AS.

Vestfold: G Byggpartner AS.

Telemark: Norsk Teglbjelke AS.

Aust-Agder: Bykle Trafikksenter AS.

Rogaland: Båtsenteret AS; Mobile Parts Group AS.

Hordaland: Polyglott AS; PS Service AS.

Sogn og Fjordane: Medava Bygg AS.

Trøndelag: Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS; YBX AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

119 konkurser sist uke

Dermed ble konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 17 konkurser

Tirsdag: 27 konkurser

Onsdag: 35 konkurser

Torsdag: 21 konkurser