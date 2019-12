Brønnøysundregistrene: 16 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Østfold: Assessment Global Norsk.

Oslo: Bjerke Johs Bilverksted AS; ØVØ AS.

Hedmark: Nye Kongsvinger Trening AS.

Buskerud: Jacobsen Elektro Holding AS; JEL Oil & Gas AS; Turtleneck AS; Valeo Ressurs AS.

Vest-Agder: Egda Eiendom AS.

Rogaland: Norsk Stål og Maskinmontasje AS.

Sogn og Fjordane: Sigurd Løkeland AS.

Møre og Romsdal: Karimi Auto AS.

Nordland: Procurer AS.

Finnmark: Lillefrisør AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

