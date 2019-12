Brønnøysundregistrene: 24 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Østfold: G L M Holding AS.

Akershus: Aksa Maler AS; Brafri AS; Conzept Skilt og Dekor Norge AS.

Oslo: Beautyclub.no AS; Bucovina Transport AS; Det Nye Kjøkken AS; Folk Oslo AS; Matkultur AS; Ringom Omstilling AS; Spartanii Bygg AS.

Oppland: Øko Pizzadrift AS.

Buskerud: Buskerud Bygg Tjenester AS.

Vestfold: Kakerogbakst AS.

Telemark: Kina Silkeveien AS.

Hordaland: Dollid Sogndal AS.

Utenlands: Storm & Marie APS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.