Olaf Tufte føler seg lompelurt av konkursrytter

– Det er dritkjipt for alle han har lurt. De kan jo bare se langt etter de pengene, sier idrettskjendis og OL-vinner Olaf Tufte til NRK.

– Jeg har skjønt for lenge siden at jeg ble lompelurt. Og at de pengene er blåst, legger en oppgitt Tufte til.

Han som Tufte føler seg lurt av er, ifølge NRK, Andreas Christensen fra Tønsberg.

I fjor høst ble han anmeldt til politiet av advokat Tor Erik Heggøy, som er bostyrer for to av Christensens 20 konkurser.

Kjedelig

Tufte vil ikke si hvor mye han har tapt.

- Hvor mye spiller vel liten rolle. Lurt er lurt, skriver han i en sms til Finansavisen.

På spørsmål om hvordan han kom inn i dette er han ikke konkret, men svarer at hele ideen på dette Mowjow er genialt enkel. Lekkert og morsomt å spille.

- Når man går inn, så vet man at det er en viss risiko. All investering er risiko. Men når det viser seg å ikke bare være risiko, men ufin pengeinnsamling. Så er det kjedelig, avslutter Tufte på sms.

500 personer

Christensen skal ha lokket med fantastiske muligheter til å tjene store penger på å kjøpe aksjer i pengespillet Mowjow.

Nå er selskapet bak pengespillet konkurs.

500 personer satset tilsammen 12 millioner kroner, alt fra 500 kroner til 1,6 millioner kroner i selskapet bak Mowjow. Det største beløpet skal ha kommet fra en investor fra Saudi Arabia, viser en aksjonæroversikt NRK sitter med.

Heggøy sier til NRK at 7 millioner kroner ble overført til Christensens private kontoer og at mye tydet også på at store deler ble brukt privat.

Bedyrer sin uskyld

Christensen sier til NRK at han er uskyldig, kaller det absurd og at det er en stor belastning å bli etterforsket. Han mener at pengene ikke er tapt og at alle kommer til å tjene penger dersom pengespillet blir en kommersiell suksess.

Christensen har svart med motsøksmål og mener han har krav på 9 millioner kroner i boet.