De fleste næringsdrivende har tro på at skattejuks blir oppdaget

– Det er bra at så mange som 73 prosent av næringslivslederne oppfatter at det er stor sannsynlighet for at vi oppdager skatte- og avgiftsunndragelser. Vi ser også at bare åtte prosent av de spurte mener det er akseptabelt å lure penger unna fellesskapet, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Hvert år gjennomfører Skatteetaten i samarbeid Opinion hvilke holdninger næringsdrivende har til etterlevelse av regler, rapportering og risikoen for å bli oppdaget dersom man jukser. Undersøkelsens utvalg inkluderer 2.000 virksomheter.

Gjennomgangen viser at norske bedriftsledere har tillit til skattemyndighetene.

86 prosent stoler på Skatteetatens informasjonsbehandling og 70 prosent har svært eller stor tillit til at virksomheten deres blir behandlet rettferdig. Men bare 32 prosent har stor tillit til at Skatteetaten klarer å stanse de som bevisst unndrar skatter og avgifter.

