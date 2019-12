Advarer olje- og gassindustrien mot cyberangrep

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro advarer olje- og gassindustrien, og industriens forsyningskjede mot cyberangrep og økt risiko fra cyberkriminelle etter funn i ny forskningsrapport fra selskapet. Etter hvert som olje- og gassindustrien kobler egen infrastruktur til internett, vil avanserte trusselgrupper utnytte poternsielle sårbarheter, skriver Trend Micro i en pressemelding.

«Selv om angrepene ikke alltid er avanserte og sofistikerte, er de svært målrettede og påvirker produksjonen, hvilket kan forårsake store reelle skader», skriver Trend Micro videre.

Norsk Hydro

Norsk Hydro oppdaget at de var utsatt for et omfattende dataangrep natt til tirsdag 19. mars. Angrepet berørte først en virksomhet i USA og spredte seg derfra til andre deler av organisasjonen i USA og Europa.

En foreløpig evaluering kunngjort 26. mars viste at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millioner kroner.

– Hydro-angrepet og andre kjente tilfeller av løsepengevirus som smittet olje- og gasselskaper, ble designet for å skape mest mulig ødeleggelse, noe som resulterer i større sannsynlighet for at gjerningsmennene blir betalt, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge.

Anbefaler defensive strategier

Trend Micro anbefaler defensive strategier som blant annet overvåking av SSL-sertifikat, opplæring av ansatte for økt sikkerhetshygiene og tofaktorautentisering for webmail for å beskytte seg mot cybertruslene som olje- og gasselskaper står overfor.

– Industriell cybersikkerhet er ikke en umulig oppgave. Om man har gode sikkerhetsmekanismer på plass i komplekse miljøer, er det angriperen som må gjøre alt riktig. Og det er ikke enkelt, forteller Myrvold videre.