Politiet venter med videre Røkke-undersøkelser i torpedosaken

Da Jan Erik «Jannik» Iversen ble dømt for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke i fjor, ble det besluttet å vurdere videre etterforskningsskritt. Grunnen var at Iversen kom med uttalelser i retten som påtalemyndigheten bare var kjent med gjennom mediene.

Han sa blant annet at han hadde blitt tilbudt 100 millioner kroner av Røkke for å «fjerne» finansmannen Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham.

Oslo 20191008. Kjell Inge Røkke på vei inn til rettssalen for å vitne mot Jan Erik «Jannik» Iversen som står tiltalt for å forsøkte å presse ham for et tosifret millionbeløp. Rettsaken går i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB Scanpix

– Status på selve saken er uendret. Vi har påbegynt undersøkelser, men har besluttet å vente med å gjøre noe mer. Vi mener det er klokt å vente med videre undersøkelser til det foreligger rettskraftig dom i straffesaken som pågår, sier påtaleleder Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Iversens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, er uenig i politiets vurdering og mener politiet kan undersøke saken uavhengig av straffesaken.

Røkkes bistandsadvokat John Christian Elden påpeker at tingrettsdommen er sterk og klar i sin avvisning av at Røkke har gjort noe klanderverdig.

– Så jeg skjønner politiets foreløpige konklusjon og deres prioriteringer nå. Pressens håp om sensasjoner kan ikke styre virkeligheten, skriver han til avisa.

Borgarting lagmannsrett har ennå ikke mottatt tilsvaret til politiet på Iversens anke. Det er usikkert når de får behandlet den, og om det blir ny rettssak, eller om anken skal avvises, og dermed at dommen på 20 måneder blir stående.

