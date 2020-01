Brønnøysundregistrene: 27 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Caminito AS; Era Nordisk Bygg og Vedlikehold AS; Flexfrakt AS; Grossisthuset AS; Hoes Bygg AS.

Rogaland: DMS Solutions AS; Eventi Momenti AS.

Møre og Romsdal: Autoservice Molde AS; Fosnavåg Ocean Academy AS.

Nordland: Alstahaug Byggteknikk AS; Rallar Bygg AS.

Viken: Andreas & Sønn AS; Digito AS; Imagos AS; Jarlsø AS; Kjærvik H P AS.

Vestfold og Telemark: Kitchen & Bar AS.

Agder: Allianse Holding AS; Piffi AS:

Vestland: Reigstad & Miljeteig AS.

Trøndelag: Wika Bygg AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

