Brønnøysundregistrene: Hele 127 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde sist fredag konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Brus Bar AS; Vaterland Arkitektur AS.

Rogaland: Accpron II AS; Fjellving AS; MX Sport Lillesand AS.

Møre og Romsdal: Borge Olsen AS.

Nordland: Arctic Circle Data Center AS; Sydøst AS.

Viken: Byggteam Nordic AS; Høibakk Konditori AS; Ultra Elektro AS; Viken Va AS.

Vestfold og Telemark: Lakk og Karosseri AS; Skagerak Group AS; VAC Lift AS.

Agder: Agder Multiservice AS.

Vestland: Skånevikstrand Maskinstasjon AS; Svendsen Eigendom AS.

Trøndelag: A4 Eiendom AS; Limetec Norge AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

127 konkurser sist uke

Dermed ble 127 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 21 personlige.

Mandag: 25 konkurser

Tirsdag: 26 konkurser

Onsdag: 27 konkurser

Torsdag: 27 konkurser