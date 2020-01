Brønnøysundregistrene: 21 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: F Y Pack AS.

Rogaland: Akcan AS; Clover AS; Sandtorv Haugesund AS.

Møre og Romsdal: Epak Bygg AS; Kovak 2 AS.

Viken: A Z Pluss AS; Askim Cafe Gruppen AS; Coffee Team Holding AS; Gullingsrud AS; Lianas Bakeri AS.

Innlandet: Eidsbugarden Hotell Drift AS; Innova Byggservice AS.

Agder: JAD AS.

Trøndelag: Li Jo Renhold AS; Spektrum Byggtjenester AS.

Troms og Finnmark: Sebo AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.