Brønnøysundregistrene: 21 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.
Oslo: F Y Pack AS.
Rogaland: Akcan AS; Clover AS; Sandtorv Haugesund AS.
Møre og Romsdal: Epak Bygg AS; Kovak 2 AS.
Viken: A Z Pluss AS; Askim Cafe Gruppen AS; Coffee Team Holding AS; Gullingsrud AS; Lianas Bakeri AS.
Innlandet: Eidsbugarden Hotell Drift AS; Innova Byggservice AS.
Agder: JAD AS.
Trøndelag: Li Jo Renhold AS; Spektrum Byggtjenester AS.
Troms og Finnmark: Sebo AS.
I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.