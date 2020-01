Wiljar Nesse, leder for Financial Services i TietoEVRY, har valgt nye utfordringer utenfor selskapet.

I en melding fra selskapet kan vi lese at Christian Segersven vil ta over rollen som leder for Financial Services, i tillegg til sin nåværende rolle i selskapet som leder for Industry Software.

Endringene trer i kraft fra og med 1. februar 2020.

Christian Segersven har 15 års erfaring fra forretningsområdene for finansielle tjenester og programvare i TietoEVRY.