Brønnøysundregistrene: 108 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: LN Gruppen AS; Oslo Bygg & Anlegg AS; Skadetaksering AS.

Rogaland: Francines Hår og Skjønnhetspleie AS.

Møre og Romsdal: Fisklevert.

Nordland: Arma og Bein AS; Linett AS.

Viken: Din Hjelp AS; Strandgata 191 AS.

Innlandet: AR Bygg AS; Veske Dilla AS.

Vestfold og Telemark: ITN Eiendom AS.

Vestland: Comply VVS AS; Miat Consulting AS; Vault Studios AS.

Troms og Finnmark: Handleriet Finnsnes AS; Tromsø Motor AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

88 konkurser sist uke

Gårsdagens 20 konkurser kommer etter en uke der 88 konkurser ble kunngjort åpnet, hvorav 19 personlige.

Mandag: 21 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: Åtte konkurser

Fredag: 19 konkurser