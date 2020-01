Brønnøysundregistrene: 20 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Kristian Nohr Taksering AS.

Rogaland: Interiør & Glass Magasinet AS; Kristen Nærradio Haugaland AS.

Møre og Romsdal: Basecamp Stordal AS.

Nordland: Begi AS.

Viken: Conel AS; Gamlebyen Mat og Vinhus AS; Magoment AS; Smart Service Group AS.

Innlandet: Benthauser AS; Rebelshop; Rebelshop Invest; V I P Protection & Security AS.

Vestland: Hordaland Sjø & Landtransport AS; HS Interiør AS; Myklebust Sverre Maskinstasjon AS; TSRØ AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.