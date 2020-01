Brønnøysundregistrene: 18 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Universal Brønnboring AS.

Rogaland: Reime Produkter AS; Vestbygg Meraj AS.

Møre og Romsdal: Bonnys Kjøkken AS; Denzelo AS.

Nordland: Saltdal Servicesenter AS.

Viken: Asian Cafe AS; Drejer AS; Jafs Hokksund AS; Transport Gruppen AS.

Vestfold og Telemark: Pro Maling og Vedlikehold AS; Unified Solutions, Services, Security, Events & Properties AS.

Vestland: Vestland Bygg AS.

Trøndelag: Neroking Fitness AS; Prepay System International AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.