Kjetting-Jan dumpet leverandør etter lang lunsj - nå er leverandøren konkurs

I sommer dumpet Kjetting-Jan en fransk underleverandør etter at leverandøren aldri ble ferdig med lunsjen sin, og etter tre timers venting fikk Kjetting-Jan nok. Et innkjøp på drøyt tre millioner kroner gikk i stedet til et nederlandsk firma.

«Jeg har forståelse for at folk må ha mat, men jeg har ikke forståelse for at en lunsj skal ta minst tre timer, selv ikke i Frankrike. Jeg fulgte opp med henvendelser hver halvtime, og etter tre timer ga jeg opp», sa Jan Vindenes, daglig leder i Sotra Anchor & Chain den gang.

Den franske leverandøren skriver nå i en epost at selskapet er konkurs etter synkende ordrebøker og et press på kontantstrømmen.

Kjetting-Jan mener dette skyldes for lange lunsjer og for lite business.

– Slik går det når du prioriterer lunsj fremfor å jobbe, sier Kjetting-Jan Vindenes til Finansavisen.