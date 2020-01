Brønnøysundregistrene: 88 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Renovo AS.

Rogaland: Glade Bord AS.

Nordland: Bodø Mur og Flis AS; Buvi Undervannsinspeksjon AS.

Viken: MNM S Kitchen AS; Proff Håndverker AS; Semco International AS.

Vestfold og Telemark: Seljord Eigedomsutvikling AS.

Agder: Bjellandstrand Gård AS; Lady Fix AS.

Vestland: Transveho AS.

Troms og Finnmark: Senjahopen Kiosk AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

88 konkurser sist uke

Dermed ble 88 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav 13 personlige.

Mandag: 20 konkurser

Tirsdag: 20 konkurser

Onsdag: 17 konkurser

Torsdag: 18 konkurser