Veidirektør Ingrid Dahl Hovland vil ha mer vei for pengene

– Vi skal ha mer for pengene, vise at vi kan bruke ny teknologi og få opp nytten for trafikanten. Nytten skal opp. Kostnadene skal ned, sier Hovland til Stavanger Aftenblad.

Hun tok over jobben 1. november og kom fra jobben som administrerende direktør i Nye Veier AS. Der kuttet hun kostnadene og økte utbyggingstakten på motorveiene i landet.

– Nye veier ble etablert som en utfordrer og fikk andre forutsetninger og rammevilkår. Det gjør det mulig å bygge mer kostnadseffektivt, sier veidirektøren som også skal lede etaten gjennom en stor omorganisering.

Ansvaret for fylkesveiene i landet legges til fylkeskommunene, og Statens vegvesen skal gå fra fem regioner til seks divisjoner. Omorganiseringen er så stor at det kan bli 2022 før Vegvesenet er helt klar, skriver Aftenbladet.

En annen utfordring er utsettingen av Rogfast. Gigantprosjektet er en del av ferjefri E39, og Statens vegvesen avlyste i høst en av kontraktene i prosjektet på grunn av for høye kostnader. Samferdselsdepartementet har derfor krevd at Vegvesenet regner på kostnadene på nytt. En beslutning er ventet før påske.

– Jeg tror det er veldig stor sannsynlighet for at Rogfast vil bli gjennomført. Det skyldes ikke minst den høye samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Men den endelige beslutningen ligger hos politikerne, sier Hovland.

