Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Memel Bygg Service AS.

Rogaland: Sola Boligservice AS.

Viken: Ready To Drink AS.

Vestfold og Telemark: Nora Sandefjord AS; Norsk Franchise Partner AS; Oljeskifteren Vestfold AS.

Agder: Fjellbakk AS.

Vestland: Byggmester Øystein Mosevoll AS; Sala Salong AS.

Trøndelag: Brenden Byggservice AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.