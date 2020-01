Brønnøysundregistrene: 25 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Grega ANS; POK Utvikling AS; Saray Restaurant Grønland AS; Youngstorvet Vertskap AS.

Møre og Romsdal: Housepro AS.

Viken: BH Burger AS; Ditt Smarte Hus AS; Enersen Transport AS; Holmen Bygg AS; På Hjørnet Nesbyen AS; Strømmen Army Shop AS.

Innlandet: Norgeshus EH Bolig AS.

Vestland: Bergen Varmepumpe AS; Cityspot AS; Fana Snekker AS; Mtech AS; Showline Norway AS.

Trøndelag: AIA Science AS.

Troms og Finnmark: Friends Today AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.