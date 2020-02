Brønnøysundregistrene: 41 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag og torsdag konkursåpning i 34 selskaper.

Oslo: David Byggservice AS; Emakon AS; Rør Solutions AS; Speed Håndverker AS; Urban Bolig 4 AS; Urban Bolig AS; W Gulv AS.

Rogaland: Byggfirma Jerry Jacobsen AS; MX Sport Kvadrat AS; Prosjektbygg Karmøy AS; Rett Utstyr AS.

Viken: Asamt Utvikling AS; Haven Cafe og Pub AS; Kolbotn Beauty AS; Transportmegling AS; Ødegaard Bygg & Eiendom AS.

Innlandet: E H Toten AS; Hagelund Pål AS; Indusia AS; Zolas Energi AS.

Vestfold og Telemark: H Ibsensgate 4 AS; Hanne AS; Henrik Ibsens Gate 6 Holding AS; Mann Brotorvet AS.

Agder: GR Flavours Mat og Drikke AS; Nilsen Tekniske AS.

Vestland: Annes Hårdesign Gullgruven AS; Blomsten Måløy AS; Nilsen og Bjørsvik Byggmesterforretning AS.

Trøndelag: Avis Transport NUF; Palestra AS.

Troms og Finnmark: Bærbar Invest AS; Nord Norsk Entreprenør AS; Wiss Bemanning AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.