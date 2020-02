WeWork har funnet ny CEO

Veteranen Sandeep Methrani tar over ledelsen for selskapet, det melder Reuters. Mathrani tiltrer stillingen 18. februar, og tar over etter Sebastian Gunningham og Artie Minson. Både Gunningham og Minson blir i selskapet i overgangsperioden for å sikre en glatt overgang.

Mathrani vil tilføre etterlengtet erfaring fra eiendomsbransjen etter flere år i bransjen, blant annet fra ledelsen i Brookfield Properties og Vornado Realty Trust.

WeWorks børsnotering ble i løpet av fjoråret skrinlagt, noe som medførte at verdsettelsen av selskapet falt dramatisk, fra 47 milliarder dollar til åtte milliarder dollar.