Brønnøysundregistrene: Konkursskred mandag – 139 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 31 selskaper.

Oslo: Bergheim Auto Salg Oslo AS; Bjarne Haugsvær AS; Enon Service AS; Vikk Bygg AS.

Rogaland: DSK Bygg AS; JAM Byggnord AS; Malerservice Proff AS; Prostone AS; Royal Tattoos & Piercings AS; Strand Guitars AS; Styrk Bygg & Eiendomsservice AS.

Møre og Romsdal: Delia Bygg AS; Kafe Koppen AS; OA Dyrkorn AS.

Nordland: Glass i Nor AS.

Viken: Boligbygger AS; Gresvig AS; Gresvig Detaljhandel AS; Gresvig Retail Group AS; Gresvig Stormarked AS; Sportshuset Holding AS; Sportshuset Outlet AS.

Vestfold og Telemark: Favn Kafe AS; Hundreogti AS.

Agder: Grimstad Mur og Bygg AS; Hoga Nordic AS.

Trøndelag: Ratdal AS.

Troms og Finnmark: Agenten AS; Kauto Motor og Fritid AS; På Kaia Pub AS; Øyjo AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

105 konkurser sist uke

Dette skjer i kjølvannet av de 105 konkursene som ble kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 18 personlige.

Mandag: 15 konkurser

Tirsdag: 25 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 18 konkurser

Fredag: 24 konkurser