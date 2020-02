Brønnøysundregistrene: 38 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene har tirsdag og onsdag kunngjort konkursåpning i 33 selskaper.

Oslo: Interstudio AS; Lakris Holding; Rogaland Laserklinikk AS.

Rogaland: Tech Management AS; Tritec Group AS; Waldemar AS.

Møre og Romsdal: TG Transport AS.

Nordland: Datafront Ltd..

Viken: Bygg Lin AS; Kebab House Moss AS; Kopko AS; Nor Andrew AS; Paon Norge; Stabell Auto AS; Storkjøp AS; Stylish AS; VYP Facility Service AS.

Vestfold og Telemark: Solberg Trafikkskole AS.

Agder: Alfaconcept AS; Por DB Thaimat.

Vestland: Bareservice AS; Bergen Bad og Byggservice AS; Bildøy Marine Service AS; Helland Elektro & VVS AS.

Trøndelag: Eldnes Bussreiser AS; Hus Tek AS; Made By You Orkanger AS; Modek; Restaurant Kompaniet AS; Service Group AS; Sportsbua 2010 AS; SV Svendsen Transport AS.

Troms og Finnmark: Karls Delikatesser Tromsø AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

