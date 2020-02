Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: NNN24 AS.

Møre og Romsdal: Marin Leire AS.

Viken: Driv Inkubator AS; GBS Solutions AS; MK1 Bygg AS; Sandbakk Transport AS; Teknikk Solution AS.

Vestfold og Telemark: KA Maskin AS; Popmais AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.