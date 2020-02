DN-eier mangedoblet underskuddet

Dagens Næringsliv og Morgenbladets eier, NHST Media Group, satt igjen med et resultat før skatt på minus 56,1 millioner kroner i 2019. Det er en kraftig forverring fra 2018-tallene, som viste et underskudd på 13,8 millioner kroner.

Inntektene falt i fjor til 1.199,3 millioner kroner, ned fra 1.293,5 millioner kroner året før, mens driftsresultatet endte på minus 38,6 millioner kroner. Til sammenligning viste tallene for 2018 et negativt driftsresultat på 14,8 millioner kroner.

NHST prises nå til 134 millioner kroner i gråmarkedet. Det siste året har verdiene falt med 58 prosent. Før finanskrisen var mediekonsernet verdsatt til 1,4 milliarder kroner.

– Året 2019 har vært utfordrende for NHST Media Group. For å møte et marked preget av omfattende endringer og økende konkurranse har vi iverksatt lønnsomhetstiltak i alle deler av organisasjonen, parallelt med investeringer i kompetanse- og teknologiutvikling for å sikre konkurransekraften vår, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i en kommentar.

Fjerde kvartal

For fjerde kvartal melder mediekonsernet om mer enn en dobling av underskuddet. Fra minus 5,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, til minus 12,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene endte i fjerde kvartal på 318,3 millioner kroner, ned fra 331,0 millioner kroner i samme periode i 2018.

NHST trekker frem at det i kvartalet ble gjennomført en større omorganisering i Dagens Næringsliv.

«Som kommunisert i konsernets rapport for tredje kvartal, ble det gjennomført en bemanningsreduksjon på 25 årsverk for å redusere kostnadsnivået som følge av et betydelig fall i annonseinntektene for avisen. Morgenbladets bemanningsreduksjon, som ble kostnadsført i tredje kvartal, ble sluttført i kvartalet. Det er også gjennomført omorganiseringer i de andre segmentene».

Engangskostnader knyttet til omstilling var på 21,6 millioner kroner i kvartalet.