Bjørn Rune Gjelsten: All søppelinnhenting i Norge kan stoppe opp

Bjørn Rune Gjelsten mener en flere år lang krangel om et giftdeponi i Dalen gruver i Brevik kan føre til at all søppelhåndtering i Norge stopper opp, skriver Dagens Næringsliv.

Han eier avfallsfirmaet Noah, som håndterer spesialavfall på Langøya utenfor Holmestrand. Deponiet kan ifølge investoren være fylt opp i løpet av 2024.

– Hvis Noah stenger ned, kan all søppelinnhenting i Norge stoppe opp i løpet av en uke fordi flyveasken fra søppelforbrenningsanleggene ikke får en avsetning, sier han til avisen.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) opplyser til DN at Klima- og miljøverndepartementet nå går gjennom høringsuttalelsene fra ekspertutvalget som leverte rapporten om farlig avfall i november i fjor.

«Det deponeres i dag flyveaske fra forbrenning av avfall på Langøya. Det er behov for en løsning for behandling av flyveaske når Langøya er full», skriver hun i en e-post til avisen.