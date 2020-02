Brønnøysundregistrene: 97 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Fitkitchen AS.

Rogaland: 4Safety AS; Soni AS.

Møre og Romsdal: Braseth AS; Øvre Strandgate 21 AS.

Nordland: Båtsalg AS; TØF D I V A AS.

Viken: Bilpleiebutikken Drammen AS; Oslo Roadexpress AS; Scandecor AS; Topp Bygning Renovering AS.

Vestfold og Telemark: Bygg og Hus Konsulenten AS; Elvebyen Catering AS; Ocean Area Networks AS.

Agder: Body Performance Norge AS; Professor Mobil AS.

Vestland: Ben Berg AS; Bjørndal Service AS; Nordfjord Installasjon AS.

Trøndelag: Perfas AS; Ålen Servicesenter AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

97 konkurser sist uke

Gårsdagens 23 konkurser kommer i kjølvannet av 97 konkurser i forrige uke, hvorav 13 personlige.

Mandag: 34 konkurser (deriblant Gresvig)

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 15 konkurser

Fredag: 10 konkurser