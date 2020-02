Brønnøysundregistrene: 47 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går og i dag konkursåpning 39 selskaper.

Oslo: Alna Bilservice AS; Assembly AS; BMY Holding AS; C & A Male og Byggtjenester AS; Dolia AS; Flexi Oppussing AS; GT Graving og Transport AS; Ibi Fashion AS; Ibinor AS; J & J Eiendom & Invest AS; Larsen & Bjerke AS; Leads AS; Oppegård Drift AS; Rowork Norway DA; Tema Gruppen AS; Torshov Torg Frisør AS.

Rogaland: Drømmeklær AS; Klepp Autosalg AS; KM Montasje AS; Raakraft AS.

Møre og Romsdal: MT Nation AS; Skaar Maskin AS.

Nordland: Grøbben Cafe & Catring AS; Guide AS.

Viken: Ankeret Engersand AS; Fritid-Senteret AS; Nord Tech AS; Praktisk Hjelp AS.

Innlandet: Torvkiosken Rena AS.

Vestfold og Telemark: Enprowat AS; Level Spa AS.

Agder: Digg Sørlandssenteret AS; Mykland og Hillestad AS; Sørlandet MC Senter AS.

Vestland: Olea AS; Smart Forvaltning AS.

Trøndelag: Go og Mætt AS; Lerow AS; NTRD AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.