SAS har publisert omdiskutert reklamefilm på nytt

Vi fortsetter nå kampanjen ved å publisere en kortere og tydeligere versjon, opplyser selskapet i en pressemelding på sine nettsider.

Ifølge danske Ritzau er den nye filmen to minutter kortere enn den forrige versjonen.

Reklamefilmen ble publisert tirsdag og ble onsdag morgen fjernet både fra SAS' Facebook- og Youtube-side.

I filmen trekkes det fram en rekke ting som ofte forbindes med Skandinavia, som svenske kjøttboller, dansk rugbrød og bindersen. En fortellerstemme konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

– Hvis vi ikke var nysgjerrige på andre deler av verden, ville Skandinavia ganske enkelt ikke vært slik vi kjenner den i dag, sa markedssjef Martin Adonis i SAS til Kampanje tirsdag.

– Vil aldri fly med SAS igjen

Filmen ble på den korte tiden den lå ute, sterkt kritisert i sosiale medier.

«Hvorfor publiserer dere reklamer som er anti-skandinaviske og anti-svenske?», skriver en bruker på SAS' Facebook-side, ifølge Nettavisen.

«Kommer aldri til å fly SAS igjen. Jeg vil informere venner og familie om reklamen deres. Slik kan vi sørge for at alle får dette med seg. Forhåpentligvis går dere under med dette», skriver en annen.

– Hvorfor hater SAS skandinaver, spør en person på Facebook, ifølge Dagbladet.

– Gratulerer med den dummeste reklamefilmen noensinne, skriver en annen.

SAS: Koordinert angrep

Pressesjef John Eckhoff i SAS sa tidligere onsdag til NTB at mønsteret og antallet reaksjoner ved reklamefilmen gjør at det er grunn til å mistenke et koordinert angrep på kampanjen.

– Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier, som vi ikke selv kan stå for, sa han.

Han legger til at selskapet står bak budskapet i filmen, som han mener handler om at reiser beriker oss.

– Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sier han.