Brønnøysundregistrene: 144 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Rogaland: Aktiv-Bygg AS; Endúr Energy Solutions AS; Endúr Pmae AS; Rogaland Rør AS; Storms AS.

Viken: KBSA AS; Oslo Coaching AS; Viva Napoli Pizzeria AS.

Innlandet: Mjøsa Pizzeria & Restaurant AS; Mjøsdrift AS.

Vestfold og Telemark: Piing Technology Group AS; Torvlund Transport AS.

Agder: Agder Hus Renhold AS; Trollmoen AS.

Vestland: Florø Bakeri og Konditori AS; Malenes AS.

Trøndelag: S K Helse AS; Svorksjøen Camping AS.

Troms og Finnmark: Njorth Bio AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

122 konkurser sist uke

Dette skjer i kjølvannet av at hele 122 konkurser ble kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 23 konkurser

Tirsdag: 26 konkurser

Onsdag: 21 konkurser

Torsdag: 27 konkurser

Fredag: 25 konkurser