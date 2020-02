Ansatt i Mattilsynet klager inn NRK til PFU

Hun mener NRK Rogaland har brutt Vær varsom-plakaten (VVP) på tre punkt, og hun mener at den påfølgende Debatten-sendingen brøt sju punkter i VVP. Hun har også klaget Nationen inn for fire punkter i VVP, noe avisen avviser å ha brutt.

– NRK har gjort meg til syndebukk, sier kvinnen til Medier24.

– Ikke bare i denne saken, men også overfor omverdenen. Det er jeg som har blitt snakket om, diskutert i Debatten, og det er jeg som har fått skylden. Det er så vanvittig urettferdig at jeg ikke får sagt det, sier kvinnen videre.

Klagene omhandler blant annet manglende kildekritikk, identifiserende opplysninger og stigmatisering.

– Vi forstår at omtalen av klager i sakene NRK har publisert har vært en belastning for klager, og vi synes det er sterkt beklagelig at hun har blitt utsatt for hets i sosiale medier som følge av den kritiske omtalen av hennes rolle i tilsynsprosessen, svarer NRK.

Mattilsynet leverte i juni 2018 en rapport om Per Olaf Lauvås' minkfarm i Sandnes, som hadde nærmere 10.000 dyr. I rapporten meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen.

NRK avslørte imidlertid at rapporten var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet. Saken førte til at Harald Gjein gikk av som direktør i Mattilsynet.