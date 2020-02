Sund Laksepakkeri er konkurs

Sund Laksepakkeri, som har slaktet, foredlet og pakket fisk for Sekkingstad AS i snart to år, er konkurs. Nå viser det seg at arbeidsplassene reddes

– Vi er veldig fornøyde med den jobben de ansatte i Sund Laksepakkeri har gjort. Det er derfor viktig for oss at alle beholder jobbene sine, sier Even Hopland, administrerende direktør i Sekkingstad, i en melding.

Konkursen skal være en konsekvens av rettsaken mot Sund Laksepakkeri som har pågått det siste året.

Sund Laksepakkeri skriver i en melding at selskapet ble dømt for overtredelser av arbeidsmiljøloven i Bergen Tingrett i 2019, men selskapet har anket dommen til Gulating Lagmannsrett. Dommen krever at selskapet betaler 18 millioner kroner i erstatning til fornærmede, mens 2,3 millioner kroner må betales i saksomkostninger.

Summen tilsvarer to tredjedeler av omsetningen til Sund Laksepakkeri for 2018. Ankesaken skal opp i lagmannsretten 27. april i år.