Brønnøysundregistrene: 62 konkurser på tre dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ti selskaper.

Rogaland: Aabo Invest AS.

Møre og Romsdal: Domaas VVS AS.

Viken: Roadmap Consulting AS.

Vestland: Bergen Riggservice AS; Bien Bygg AS; IST Prosjekt AS; Stillas Bergen AS; Sund Laks AS; Sund Laksepakkeri AS.

Trøndelag: Tømrer Tjenester Trondheim AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

48 konkurser tirsdag og onsdag

Dagens 14 konkurser kommer i kjølvannet av 48 konkurser tirsdag og onsdag.

Oslo: Back To School Records AS; David System AS; Dodo Dagligvare AS; Fornebu Autosalg AS; Haugenstua Auto AS; Iglo Media AS; Mirax Group AS; Paddock Store AS; Polsk Bygg og Arkitektur Prosjekt AS; Pool Maler Master AS; Saray Restaurant AS; Web Services AS.

Rogaland: Body Action AS; Traktøren Sandnes AS.

Nordland: Helgeland VVS AS; Pole Generation AS.

Viken: Ace Collection AS; Emimar Service AS; Eyefactory Gulskogen AS; Fikripa; JBM Bygg AS; Mille Restaurant & Bar AS; Montasje Byggbolaget AS; Selt Norge AS.

Innlandet: Ameo AS; Hedmark Bygg og Oppussing AS; Tønseth Bolig AS.

Vestfold og Telemark: Fjellerud AS; Fram Enterprise AS; Horisont Private Banking AS; Snekkeriet Madsen AS.

Vestland: Christopher N A Ekspress Bud & Transport AS; Hellvik Hus Fjordane AS; Syv Fjell Eiendom AS; Tuning Gruppen AS.

Trøndelag: BH Fjell AS; Premium Details AS.

Troms og Finnmark: S1 Bygg AS; Sivertsens Kafe og Kulturkooperativ; Økonomihuset Finnmark AS.

48 av konkursene var personlige.

