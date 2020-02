Italiensk motehus rammet av coronaviruset

Italienske Tod's, som produserer sko og andre lærvarer i luksussegmentet, hadde en «utmerket» start på året, før coronaviruset rammet salget.

Det sier Diego Della Valle, styreleder i Tod's, til Reuters.

Della Valle tror imidlertid på en bedring i løpet av de kommende ukene.

I forbindelse med moteuken i Milano sier Tod's-toppen til nyhetsbyrået at folk avventer, at de har stoppet opp, men at selskapet regner med en form for normalisering om en måned eller halvannen.

– Det er et inntrykk vi får fra markedet, sier Della Valle.