Koster 112.000 kroner ny - men rike blar opp det dobbelte

– Markedet for annenhånds luksusvarer er større enn noen gang, og merke nummer en, to og tre er Hèrmes, Hèrmes, Hèrmes, sier Jeff Berk, medgründeren av Privé Porter.

En forretning som har spesialisert seg på videresalg av luksusvarer.

– Vi er synonymt med andrehåndsmarkedet, sier Berk, og fortsetter;

– Hèrmes' «Birkin»- og «Kelly»-vesker er umulige å få tak i i forretningen. Uansett hvor rik du er, kan du ikke møte opp i butikken å forklare deg med at «moren din har bursdag». Men det finnes et annenhåndsmarked de rike kan henvende seg til. For når de rike vil ha noe, uansett antall, vil de ikke vente, men ha det med en gang. Og det er der vi kommer inn, sier Berk.

– «Birkin»-vesken er en veske til 12.000 dollar eller 111.600 kroner, men når vi selger den videre, avhengig av hvor kul fargen på vesken er, koster den mellom 18.000 og 22.000 dollar (omlag 168.000 og 205.000 kroner), forteller Berk.

– Grunnen til at creme de la creme-kunden kommer til oss er fordi vi selger veskene som aldri har vært i bruk. Teknisk sett er de nye, men ikke juridisk nye.

Han forklarer at metallet på vesken fortsatt er plastikkbelagt og så videre.

– Luksuskunden kommer til oss fordi de får det nyeste av det nye uten å måtte vente.

