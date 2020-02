Pepsi kjøper kinesisk snacks for 6,6 milliarder

PepsiCo har inngått en avtale om å kjøpe den kinesiske snacksprodusenten Be & Cheery fra Haoxiangni Health Food Co. for 705 millioner dollar, melder Reuters.

Det tilsvarer cirka 6,6 milliarder kroner.

Be & Cheerys portefølje består av blant annet nøtter og tørket frukt, og selger varene sine primært via kinesiske netthandelsplattformer.

Ifølge nyhetsbyrået er Be & Cheerys blant de største nettbaserte snacksaktørene i Kina. Inntektene i 2019 var på rundt 5 milliarder yuan, også det er omtrent 6,6 milliarder kroner etter vekslingskursene mandag.