Brønnøysundregistrene: 126 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Gloria Forlag AS; KML Bygg AS; Read Holding AS; SJJ Bygg og Anlegg AS; Stica AS; Xpert Bygg AS.

Rogaland: Vestdialog AS.

Møre og Romsdal: Alvestad Automation AS; Cleo Ink AS; Spar Regnskapskontor AS.

Viken: Gresvig Service AS; Pany AS; Startpakke 21 AS; Studio Bli Z AS.

Innlandet: Industristua AS; Pettersen Lars Eiendom AS.

Vestfold og Telemark: Ed S Bygg AS.

Agder: Hovden Restaurant & Catering AS.

Trøndelag: Jenssen Rørservice AS; Nidaros Bemanning AS; Sentrum Byggservice AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

100 konkurser sist uke

Dagens 26 konkurser kommer i kjølvannet av 100 konkurser i forrige uke, hvorav 19 personlige.

Mandag: 22 konkurser

Tirsdag: 24 konkurser

Onsdag: 24 konkurser

Torsdag: 14 konkurser

Fredag: 16 konkurser