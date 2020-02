Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: BJ Bygg AS; Helse og Assistanse AS; N47 Adventures AS; Skumbag AS.

Viken: Tritone Byggservice AS; Yellow Chilli AS.

Innlandet: Juba Import AS; Snøhetta Element AS.

Agder: Sportgo AS.

Vestland: Royal Cateringservice AS; SL Hus Og Hjem AS; Vestre Muralmenning 4 AS.

Trøndelag: Intersport Overhalla AS; Oddbjørn Bårdstu Transport AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.