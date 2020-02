Brønnøysundregistrene: 27 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Inomus; Invotron AS; Lille Svinesund AS; RG Invest AS; SK Invests AS; Themoon AS; TND AS; W Project AS.

Rogaland: Simonsen Per AS.

Viken: Ego Brygghus AS; Grue Fjørfe AS; Multi Consulting HB AS; Pizzagutta Gressvik AS; Scandinavian Sport Concepts AS.

Innlandet: Håkerud Solavskjerming AS.

Vestfold og Telemark: Bakkeveien 10 AS; Cafe M Farmandstredet AS; Jika Design AS; Vask & Klipp AS.

Vestland: Fosswinckelsgate 54 AS; Nye Anne Madam AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.