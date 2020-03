Konkurskarantene blir søkbart fra april

Etter at Justisdepartementet 4. desember 2019 vedtok en endring i konkursregisterforskriften, blir opplysninger om konkurskarantene lettere tilgjengelig fra 1. april i år. Konkursregisteret blir søkbart for alle, mens man før måtte ha fullt personnummer for å sjekke om en person sto oppført med konkurskarantene.

– Jeg tror at denne søkeløsningen blir mer praktisk å håndtere og mer brukt, slik at man i større grad kan oppnå det formålet Konkursregisteret har, sier justisminister Monica Mæland (H) til Bergens Tidende.

Siden 2013 har mellom 350 og 400 personer hvert år blitt ilagt konkurskarantene. Karantenen er et virkemiddel for å unngå at enkeltpersoner misbruker muligheten til å la selskaper gå konkurs, og en karantene varer vanligvis i to år.

Personen det gjelder kan i denne perioden ikke stifte nye selskaper, ta på seg nye verv i styrer eller som leder for selskaper.

Mens man kan sjekke om enkeltpersoner står i konkursregisteret, blir det ikke mulig å be om en liste over alle med konkurskarantene. Det vil ikke bli mulig å få informasjon om utløpte karantener.

En undersøkelse fra juni 2018 gjennomført av Kommunal Rapport viste at to av tre innkjøpsansvarlige i kommunene da aldri sjekket om aktuelle leverandører var ilagt konkurskarantene. Samtidig sa én av tre at de ikke engang visste om Konkursregisteret.

(©NTB)