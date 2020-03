Et av prosjektene som vurderes, er den mulige realiseringen av et nytt karbonfangstanlegg i tilknytning avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Olje- og energidepartementet har besluttet å gå videre med forprosjekter til to fullskala anlegg for fangst av CO2. Hvilke det blir, er det ventet at de vil legge fram i løpet av høsten.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er ett anleggene som er med i diskusjonen.

