Telefonen går varm hos NHO

– Vi får veldig mange telefoner. Flere bedrifter er bekymret for om de klarer å holde driften i gang og frykter at de kan ende opp med permitteringer. De lurer på hvordan de skal gå frem, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO har ingen oversikt over hvor mange bedrifter som har sendt ut permitteringsvarsler.

– Men bedrifter ringer for å høre om de kan permittere, hvilke frister som eventuelt gjelder og hvilke regler de må forholde seg til, sier Melsom.

Drøfter med departementet

Situasjonen er nå så alvorlig at NHO frykter konsekvensene om viruset fortsetter å ramme næringslivet.

– Dette er en kritisk situasjon for enkelte bedrifter og vi har tett dialog med myndighetene for å drøfte de økonomiske konsekvensene. Vi håper selvfølgelig å unngå konkurser, sier Melsom.

Mandag ettermiddag satt blant annet NHO og Virke i møte med Næringsdepartementet for å redegjøre for hvor hardt coronaviruset treffer deres medlemmer.

Krisepakker?

Næringsdepartementet har ikke landet om og hvordan de skal bistå for å unngå større konsekvenser for norsk næringsliv. Norsk Industri håper politikerne er føre var.

AVTALER GÅR I VASKEN: Direktør Knut Sunde i Norsk Industri frykter kontrakter glipper når man ikke kan møte kunder ansikt til ansikt. Foto: Are Haram

– En stor andel av medlemmene opplever problemer med kunder og underleverandører. Dette vil tilta om ikke situasjonen kommer under kontroll. Vi har bedt Næringsdepartementet sjekke hva myndighetene foretar seg i andre land. Man må tenke litt worst-case her, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri.

Han viser blant annet til at norske bedrifter har egne fabrikker i Kina, som holdes stengt i perioder og har leveringsproblemer, og flere har en stor andel kunder i landet.

– Det er ingen tvil om dette er lammende. Det er i tillegg alvorlig at møter og messer blir kansellert. Det er svært viktig å møte kunder ansikt til ansikt, og når det ikke skjer forsvinner mye business og kontrakter, sier Sunde.

Bekymret reiseliv

MARGINER: Merete Habberstad i NHO Reiseliv understreker at deres medlemmer er sårbare med små marginer. Foto: NHO

Turistnæringen lider også som følge av coronaviruset og mange reiser og hotellovernattinger blir avlyst.

– Medlemmene våre er bekymret for en langvarig effekt. Dette er en bransje som allerede har små marginer og da sier det seg selv at det blir vanskelig når markedet uteblir, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Hvem skal betale?

Et annet spørsmål som hyppig blir stilt til NHO, er hvem som skal bære risikoen og ta kostnadene når varer ikke blir levert og kontrakter ikke fulgt.

– Det er et problem for bedriftene å opprettholde en normalsituasjon hvis de ikke får varene som skal inngå i produksjon. Vi hjelper bedriftene rent kontraktsrettslig for å finne ut hvem som skal bære risikoen og ta kostnaden ved at ting ikke blir utført som avtalt, sier Nina Melsom i NHO.