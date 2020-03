Brønnøysundregistrene: 18 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Akazia AS.

Rogaland: Pedersen PI Byggservice AS.

Møre og Romsdal: Libitium Supporter AS.

Nordland: K1 Utleie AS.

Viken: Din Enterprenør AS; Northerm Inneklima og Energi AS; Torget Frisør Beauty Salong AS.

Vestfold og Telemark: Vestfold Tannhelse AS.

Agder: Aldy Transport AS.

Vestland: Dara Entreprenør AS; Vaksdal Bygg AS.

Trøndelag: Coolnet AS; Perilla AS; VOS Anleggsgartner AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.