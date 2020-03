Brønnøysundregistrene: Hele 29 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: Aksjetjenesten AS; Beito Homes AS; Ergo Entreprenør AS; Flyttehjelpen AS; Indeksanalyse AS; Leketrollet Manglerud AS; Rehmbrandt Kontorrekvisita AS; Sigma Install AS.

Rogaland: Nesse BRS AS.

Nordland: Baladna AS.

Viken: Kolbotn Bedriftsutvikling AS; Ludicrum AS; Norseguard Holding AS; Norseguard Productions AS; Norseguard Sales AS; Tarken AS.

Innlandet: Norwegian Rock Group AS; Silvercon AS.

Vestfold og Telemark: Norsk Salgshjelp Limited.

Agder: Tre3 Bygg AS.

Vestland: Pro Stål Service AS.

Trøndelag: Optoteknisk Senter AS.

Troms og Finnmark: Gapahuken Drift AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.